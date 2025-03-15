«Больные дегенераты». Слух о плохом приеме Уиткоффа в Москве разозлил Трампа

Трамп опроверг фейк о том, что Уиткофф долго ждал встречи с Путиным

Спецпосланнику Стиву Уиткоффу в Москве оказали достойный прием. Президент России Владимир Путин пообщался с ним без промедления. Американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social опроверг слух о многочасовом ожидании.

«Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными хотя бы раз? <…> Потому что они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости», — заявил он в адрес журналистов.

Трампа возмутили сообщения СМИ о том, что Уиткоффа якобы заставили ждать аудиенции более девяти часов. Он заявил, что на самом деле никакого ожидания не было. Кроме Путина американский спецпосланник, по словам президента, провел очень продуктивные встречи и с другими российскими представителями.

Телеканал Sky News сообщил, что Уиткофф пробыл в Москве около 12 часов, из них большую часть времени «провел без дела» в ожидании приглашения в Кремль. Президент России якобы демонстративно предпочел переговорам с посланником США встречу с белорусским лидером Александром Лукашенко.