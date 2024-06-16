«Нужны обе стороны». Россию пригласят на вторую конференцию по Украине

Кулеба: на второй «мирный саммит» по Украине пригласят Россию

Фото: РИА «Новости»

Вторая международная конференция по Украине должна привести к завершению конфликта. На следующий саммит пригласят Россию, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. Его слова привело издание «Страна.ua».

Политик признал, что рано или поздно придется заговорить с Россией. На Украине это прекрасно понимают.

«Конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения конфликта нужны обе стороны», — подчеркнул Кулеба.

В Швейцарии закончился двухдневный саммит по Украине, который проходил с 15 по 16 июня. Ни один пункт из итогового коммюнике нельзя воплотить в жизнь без участия России, заявил глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

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