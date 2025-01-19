Профессор Малинен обвинил Зеленского во лжи после его слов о России

Геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил Владимира Зеленского во лжи после его заявления о России. Об этом он написал в социальной сети X .

Зеленский на этой неделе заявил, что Запад якобы не осознал, что Россия «не остановится на Украине и пойдет дальше».

«Россия не сделает этого, если не столкнется с экзистенциальной угрозой», — заявил Малинен.



Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отмечал, что страна не намерена нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла.

Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску заявлял, что Североатлантический альянс пытается навязать свои правила Евросоюзу и спровоцировать новую мировую войну в регионе.

Избранного президента США Дональда Трампа назвали первым политиком, честно признавшим лживость НАТО о нерасширении.