Лавров назвал Трампа первым политиком в США, честно признавшим лживость НАТО

Дональд Трамп стал первым американским руководителем, честно признавшим ложь НАТО о нерасширении на восток. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы ведомства за минувший год.

Министр напомнил о словах Трампа в одном из интервью, когда речь зашла о первопричинах украинского кризиса. Избранный президент США сказал, что киевский режим втягивали в НАТО вопреки всем договоренностям.

«Впервые из уст не только американского руководителя, из уст любого западного руководителя прозвучали честные признания, что натовцы врали, когда подписывали многочисленные документы и с моей стороной, и в рамках ОБСЕ», — заявил Лавров.

Подводя итоги работы российской дипломатии в 2024 году, глава министерства иностранных дел также рассказал об отношениях России и США, планах Трампа, возможной судьбе Гренландии и ситуации на Ближнем Востоке после событий в Сирии.