Джеорджеску: НАТО провоцирует третью мировую войну и хочет втянуть в нее Румынию

НАТО пытается вовлечь Румынию в военные действия через усиление конфликта на Украине, спровоцировав третью мировую. Об этом в интервью американскому журналисту Алексу Джонсу заявил кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джеорджеску.

«Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте навязывает свои правила Евросоюзу и стремится спровоцировать в регионе третью мировую войну, используя Румынию как ключевую площадку. Это наибольшая опасность, с которой мы сталкиваемся», — сказал Джеорджеску.

Политик подверг критике власти западноевропейских стран, назвав их рабами системы.

«Запад хочет через них втянуть Румынию в глобальный конфликт. В НАТО идет борьба между продвигающим политику конфронтации европейским крылом и поборниками мира со стороны Дональда Трампа», — добавил он.

Ранее Трампа назвали первым политиком, честно признавшим лживость НАТО.