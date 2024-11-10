Президент Украины Владимир Зеленский потребовал все замороженные российские активы, чем фактически попытался склонить Запад к воровству. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил в соцсети X , что изъятие денег приведет к плачевным последствиям.

«Он только что потребовал, чтобы ЕС выплатил ему „300 миллиардов замороженных российских активов “. <…> Это означает воровство, войну с Россией и жуткие ответные меры!» — предупредил он.

Филиппо призвал Францию одуматься и прекратить помогать Украине как финансово, так и оружием. Он призвал остановить Зеленского и выйти из «этого бешеного безумия».

Победа Трампа на президентских выборах в США шокировала Зеленского из-за перспективы сокращения военной помощи. Пентагон уже отказал Украине в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS, а Белый дом спешно начал готовиться к выделению последнего транша, сообщили «Известия».