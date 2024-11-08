Требование Зеленского о передаче замороженных активов России назвали глупым

Европейский союз не станет выполнять требование президента Украины Владимира Зеленского о передаче всех замороженных в депозитариях российских активов. Киевский режим уже получает накопленные проценты, а ЕС не станет отказываться от хорошего инструмента влияния. Об этом в комментарии 360.ru заявил член экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов.

Он подчеркнул, что европейские чиновники прекрасно понимают, что в случае передачи средств на Украину они явно пойдут не на восстановление инфраструктуры.

«Часть этих денег окажется в карманах украинских чиновников, а остальное потратят на вооружение, которое затянет конфликт на неопределенное время», — заявил Шатунов.

Эксперт добавил, что Россия в случае такого шага европейских политиков примет ответные меры.

Шатунов напомнил, что весной президент Владимир Путин подписал указ, который разрешил использовать находящееся в стране американское имущество для компенсации замороженных или изъятых отечественных активов в США. Такой же указ можно принять и в отношении Европейского союза.

Основная доля замороженных российских активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Хранящиеся там ценные бумаги оценили в 191 миллиард евро. Еще 19 миллиардов находятся во Франции, остальные — в Люксембурге и Швейцарии.

Власти Евросоюза договорились, что начнут передавать Украине доходы, которые принесли принадлежащие России акции и облигации, но после уплаты налога на прибыль в странах, где они хранятся.

Министр финансов Антон Силуанов не исключил, что Россия в ответ на незаконную конфискацию использует средства продавших свой бизнес европейских компаний. Деньги хранятся в российских банках на счетах «C», и снять их можно только с разрешения правительства.