WSJ: Остин отказал Зеленскому в поставке систем ATACMS в обход других заказчиков

Глава Пентагона Ллойд Остин отказал президенту Украины Владимиру Зеленскому в приоритетной поставке ракетных систем ATACMS. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на советника из правительства Украины и двух чиновников из США.

«Остин отклонил недавнюю просьбу Зеленского дать Украине приоритет при поставках ATACMS в обход других покупателей», — отметил источник.

Американский чиновник заявил главе киевского режима, что он просит слишком много, когда требует от Штатов нарушить соглашения с другими заказчиками.

В середине октября Остин отмечал, что украинские националисты не сумеют ракетами ATACMS достать до баз ВКС России, поскольку их переместили на безопасное расстояние вне зоны досягаемости этого типа вооружений.

Ранее экс-помощник бывшего президента США Барака Обамы Чарльз Купчан объяснил, что Джо Байден не дал Украине разрешение на удары вглубь территории России из-за дефицита ракет ATACMS, отмечали «Известия».