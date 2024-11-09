Зеленского шокировала победа Трампа на выборах в США

Премьер Словакии Фицо: Зеленский был в шоке от победы Трампа на выборах в США

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был в шоке из-за победы политика Дональда Трампа на выборах в США. Об этом он сообщил в эфире программы «Субботние диалоги» на YouTube.

«Вы когда-нибудь видели человека, который боится, что закончится <…> [конфликт]? Я его видел, его звали президент Зеленский. Он шокирован тем, что выиграл <…> Трамп», — сказал Фицо.

Также премьер выразил сомнения в том, что вступив в должность, Трамп выполнит свое обещание решить украинский конфликт за сутки. По мнению Фицо, от избранного президента США, скорее всего, стоит ожидать значительное снижение поддержки киевского режима.

В тоже время глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский и Трамп наладили диалог и теперь их команды начали готовиться к встрече. Ранее украинский лидер заявил, что не нуждается в помощи союзников в организации переговоров с российской стороной.