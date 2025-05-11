Зеленского обвинили в государственном терроризме

Слова Владимира Зеленского о невозможности гарантировать безопасность прибывшим в Москву на парад Победы мировым лидерам стали проявлением государственного терроризма. Высказывание президента Украины оценил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным .

«Вообще на уровне глав государства делать такие заявления — это такое, знаете, проявление государственного терроризма», — сказал он.

Песков добавил, что это заявление на грани безумия, которое подкрепил рой беспилотников.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ответил на приезд в Киев лидеров европейских стран после угроз Зеленского в адрес парада Победы в Москве. Он обратил внимание, что российская армия, в отличие от ВСУ, не занимается терроризмом.