«Не дергайся, крыса». Медведев бросил вызов Зеленскому

Медведев напомнил Зеленскому об угрозах параду Победы после приезда лидеров ЕС

Российская армия, в отличие от Вооруженных сил Украины, не занимается терроризмом. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале . Так политик ответил на приезд в Киев лидеров европейских стран после угроз президента Владимира Зеленского в адрес парада Победы в Москве.

Медведев намекнул на возможный ответ на выпады руководителя киевского режима.

«Не дергайся, крыса! Наша армия, в отличие от бандеровских ублюдков, не занимается терроризмом», — написал он.

Зампред Совбеза задался вопросом, что будет делать «тифозная вошь с накокаиненным носом» в случае, если Россия объявит, что не может «гарантировать безопасность пребывания» лидеров стран Европы.

Главы Франции Германии, Великобритании и Польши прибыли в субботу, 10 мая, в столицу Украины. Они примут участие во встрече так называемой коалиции желающих.

Накануне Медведев назвал врагов России потомками фашистов.