Песков: слова Зеленского накануне Дня Победы были на грани безумия

Слова президента Украины Владимира Зеленского о якобы отсутствии гарантий безопасности для зарубежных лидеров на параде Победы в Москве были на грани безумия. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что накануне торжественных мероприятий в честь Дня Победы Зеленский сказал, что «не может гарантировать безопасность для гостей».

«Заявление, действительно, на грани безумия», — сказал Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Украина подкрепила безумие роем беспилотников. Комментарий Пескова записали в ночь с 9 на 10 мая.

Ранее Песков также объяснил, что цель предложенных Украине переговоров — устранение первопричин конфликта. При этом пресс-секретарь президента России в очередной раз усомнился в самостоятельности киевского режима и допустил, что его руководство исполняет поручения зарубежных кураторов.