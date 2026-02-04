Зеленский заявил о планах США ввести санкции против России

В Конгрессе США подготовили инициативу по введению антироссийских санкций. Об этом в соцсети Х сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он призвал США ввести санкции как можно быстрее. По его мнению, экономические ограничения якобы помогут продвинуть дипломатический процесс и заключить мирное соглашение.

Также Зеленский рассказал, что Россия продолжает наращивать военную мощь, производя ракеты и дроны.

Ранее глава европейского дипломатического корпуса Кая Каллас анонсировала новый пакет антироссийских санкций. Ограничения планируют ввести к 24 февраля, они коснутся энергетического сектора и танкеров теневого флота.

В конце января ЕС ввел санкции против журналистов Екатерины Андреевой, Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина и Марии Ситтель. Также в санкционный список попали артист балета Сергей Полунин и рэпер Рома Жиган.

Зарубин с иронией высказался о введенных против него ограничениях. Он рассказал, что среди европейских стран наибольший интерес вызывает Гренландия, однако в будущем для поездки туда может потребоваться американская виза.