Каллас назвала дату принятия 20-го пакета санкций против России
Каллас: ЕС готовит принятие 20-го пакета антироссийских санкций к 24 февраля
Евросоюз намерен принять 20-й пакет новых санкций против России к 24 февраля. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением по итогам встречи с министрами иностранных дел стран блока выступила глава европейского дипломатического корпуса Кая Каллас.
«По 20-му пакету санкций. Мы нацелены выйти с этим к 24 февраля», — сказала она.
Страны Евросоюза начали подготовку нового санкционного пакета против России в первой половине ноября прошлого года.
Дипломатические источники западных СМИ заявили, что ограничения коснутся российских энергетических компаний и танкеров теневого флота.
В четверг, 29 января, Евросоюз объявил о введении персональных санкций против
российских журналистов Екатерины Андреевой, Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина и Марии Ситтель, артиста балета Сергея Полунина и рэпера Ромы Жигана (настоящее имя — Роман Чумаков).
В этот же день вступило в силу решение Совета Европейского союза о включении России в черный список по отмыванию денег. Этот шаг обязывает банки стран взять под контроль транзакции, связанные с Россией.