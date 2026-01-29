Каллас назвала дату принятия 20-го пакета санкций против России

Евросоюз намерен принять 20-й пакет новых санкций против России к 24 февраля. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением по итогам встречи с министрами иностранных дел стран блока выступила глава европейского дипломатического корпуса Кая Каллас.

«По 20-му пакету санкций. Мы нацелены выйти с этим к 24 февраля», — сказала она.

Страны Евросоюза начали подготовку нового санкционного пакета против России в первой половине ноября прошлого года.

Дипломатические источники западных СМИ заявили, что ограничения коснутся российских энергетических компаний и танкеров теневого флота.

В четверг, 29 января, Евросоюз объявил о введении персональных санкций против

российских журналистов Екатерины Андреевой, Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина и Марии Ситтель, артиста балета Сергея Полунина и рэпера Ромы Жигана (настоящее имя — Роман Чумаков).

В этот же день вступило в силу решение Совета Европейского союза о включении России в черный список по отмыванию денег. Этот шаг обязывает банки стран взять под контроль транзакции, связанные с Россией.