Зарубин иронично ответил на санкции ЕС

Зарубин — в ответ на санкции ЕС: в Европе мне интересна разве что Гренландия

Журналист и телеведущий Павел Зарубин иронично прокомментировал введение против него санкций ЕС. В телеграм-канале он отметил, что из европейских направлений ему было бы интересно лишь одно.

«Одно из немногих мест в Европе, куда мне интересно было бы поехать, — это, пожалуй, Гренландия. Слышал, правда, что вскоре туда понадобится виза США», — написал Зарубин, комментируя решение Евросоюза.

В четверг ЕС включил в санкционный список сразу нескольких известных представителей российских СМИ: телеведущих Павла Зарубина, Дмитрия Губерниева, Екатерину Андрееву и Марию Ситтель.

Им запретят въезд на территорию Евросоюза, а финансовые активы в европейских банках, если таковые есть, заморозят.