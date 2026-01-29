ЕС ввел санкции против Губерниева, Зарубина и Андреевой

Евросоюз ввел персональные санкции против российских журналистов Екатерины Андреевой, Дмитрия Губерниева, Павла Зарубина и Марии Ситтель. Информацию об этом опубликовали в журнале Европейского совета.

Кроме того, под ограничения подпали артист балета Сергей Полунин и рэпер Роман Чумаков (Рома Жиган). Всем им запретили въезд на территорию ЕС, а финансовые активы в европейских банках, если таковые найдутся, заморозят.

Из-за санкций две квартиры в Латвии может потерять народная артистка России Лариса Долина. Наложенные ЕС ограничения привели к тому, что у певицы не получится ни продать недвижимость, ни использовать ее.