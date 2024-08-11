Глава парламента Крыма предрек Украине участь санитарной зоны из-за Зеленского

Глава парламента Крыма Константинов: Украина превратится в санитарную зону

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Часть территории Украины станет санитарной зоной из-за действий Владимира Зеленского. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Он подчеркнул, что украинское руководство пытается превратить «остатки Украины» в земли, непригодные для жизни. Константинов предположил, что население сбежит с этих территорий, а промышленность окончательно рухнет.

«Кстати, в истории этой территории, к которой прилипло название „Украина“, это не первый и не второй такой период», — констатировал глава парламента республики.

Ранее бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того спрогнозировал, что Украина в будущем разделится на три части. По его мнению, страна распадется на западную территорию, восточную и «маленькую с Киевом». Чтобы предотвратить этот сценарий, украинским властям придется сесть за стол переговоров. Эксперт добавил, что Украине не следует игнорировать мирные предложения президента России Владимира Путина.

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