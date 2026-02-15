Зеленский в Мюнхене выступил перед опустевшим залом

Многие сенаторы и конгрессмены ушли из зала проведения Мюнхенской конференции по безопасности во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Первые ряды почти полностью опустели, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в телеграм-канале .

Панельная дискуссия о долгосрочной помощи Украине началась с презентации Зеленского, затем подключились генсек НАТО Марк Рютте, глава Европарламента Роберта Метсола и сенатор Роджер Викер. Гончаренко сообщил, что многие участники конференции покинули зал.

«Ну и такие дискуссии и выступления обычно посещают многие, тем более это Мюнхенская конференция, здесь сплошные топ-гости. Но по Зеленскому что-то не повезло. <…> Очень многие просто ушли», — сказал нардеп.

Он показал фотографию из зала. К концу панельной дискуссии первый ряд полностью опустел, в остальных тоже стояли пустые стулья. Гончаренко сообщил, что ушли многие сенаторы и конгрессмены, а из вип-персон остались всего несколько человек: президент Молдавии Майя Санду, президент Чехии Петр Павел, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, конгресвумен Нэнси Пелоси, бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

На этом мероприятии Зеленский высмеял фигуру премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Его шутку не оценили. Сам глава правительства напомнил, от кого зависит вступление Украины в Евросоюз, а профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал выпад детскими угрозами.