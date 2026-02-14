Орбан исключил возможность вступления Украины в ЕС после оскорбления Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на выпад Владимира Зеленского в свой адрес, заявив, что Украина не сможет вступить в Евросоюз. Об этом он написал в соцсети X .

«Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в ЕС. Это очень поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако есть одна вещь, которую вы неправильно понимаете: эти дебаты не обо мне и не о вас. Они о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза», — отметил Орбан.

Ранее на Мюнхенской конференции Зеленский позволил себе резкое высказывание в адрес венгерского премьера.

«Один Виктор может размышлять о том, как отрастить живот, а не о том, как нарастить армию», — высказался украинский лидер.

В ответ Орбан не только парировал оскорбление, но и вновь подтвердил позицию Будапешта, блокирующего переговоры о членстве Украины в ЕС. Венгрия ранее неоднократно выступала против ускоренной интеграции Киева.