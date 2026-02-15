Слова Зеленского о премьер-министре Венгрии назвали дикими

Высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на Мюнхенской конференции по безопасности выглядели абсолютно дико с точки зрения дипломатии. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько в интервью РИА «Новости» .

«С точки зрения дипломатии это все выглядит абсолютно дико. На конференции по безопасности два лидера делают публично друг другу замечания», — отметил политолог.

По его мнению, инициатором хамского выступления стал Зеленский, потому что недоволен Орбаном из-за его позиции по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Такое поведение не украшало самого Зеленского и портило впечатление от Мюнхенской конференции в целом. Площадка, по словам Безпалько, все больше напоминала откровенный балаган.

«Можно было даже подискутировать, поспорить, но не опускаясь до сравнений личного характера, да еще физического характера», — сказал он.

Ранее Орбан ответил в соцсетях на на выпад Владимира Зеленского в свой адрес. Он заявил, что Украина не сможет вступить в Евросоюз.