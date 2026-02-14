«Хуже некуда». На Западе раскритиковали выступление Зеленского в Мюнхене

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности. Пост он опубликовал в соцсети X .

Дизен пожаловался на отсутствие внятной линии и уважительного тона общения.

«Мюнхенская конференция по безопасности в этом году прошла хуже некуда. Никакой стратегии, никакого здравого смысла, никакого достоинства — только детские угрозы и разжигание войны. Посмотрите, как Зеленский насмехается над фигурой Виктора Орбана», — написал профессор.

Поводом для комментария стали слова Зеленского о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане во время выступления в Мюнхене. По словам Дизена, президент Украины обвинил Орбана в том, что тот не думал о наращивании армии для сдерживания России и также прошелся по его внешности.