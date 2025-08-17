Зеленский согласился обсудить вопрос территорий с Путиным и Трампом

Украина готова обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
пресс-конференции в Брюсселе.
Конституция Украины, подчеркнул глава киевского режима, не позволяет идти на подобные уступки. Также он назвал одной из возможных гарантий безопасности для страны ее вступление в Евросоюз.
В своей речи Зеленский отметил роль Соединенных Штатов, которые согласились работать с Европой, чтобы предоставить
гарантии безопасности Украине.
Ранее стало известно, что украинский президент отверг предложение Трампа отказаться от Донбасса. В США этот вариант назвали
наиболее эффективным способом достичь мирного урегулирования. 18 августа 2025 00:35 В Испании раскрыли план Трампа в отношении Зеленского 18 августа 2025 00:30 В США похотливый прохожий изнасиловал упавшую в обморок у церкви женщину 18 августа 2025 00:21 На Украине заметили изменения в обращении Зеленского к Путину 18 августа 2025 00:19 Мать женщины-врача из Екатеринбурга, убившей себя и детей, оставила тела в морге 18 августа 2025 00:14 Взрывы прогремели в Одессе 18 августа 2025 00:05 Стас Пьеха получил травму на концерте в Нижнем Новгороде Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024
18+
Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Коваль А.Л. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции. Политика конфиденциальности Политика обработки данных cookie
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте