Зеленский согласился обсудить вопрос территорий с Путиным и Трампом

Зеленский: вопрос территорий можно обсуждать только на трехсторонней встрече

Украина готова обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Брюсселе.

Конституция Украины, подчеркнул глава киевского режима, не позволяет идти на подобные уступки. Также он назвал одной из возможных гарантий безопасности для страны ее вступление в Евросоюз.

В своей речи Зеленский отметил роль Соединенных Штатов, которые согласились работать с Европой, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине.

Ранее стало известно, что украинский президент отверг предложение Трампа отказаться от Донбасса. В США этот вариант назвали наиболее эффективным способом достичь мирного урегулирования.