Зеленский назвал вступление Украины в ЕС частью гарантий безопасности

Украина рассматривает вступление в Евросоюз как часть гарантий безопасности. Об этом заявил лидер республики Владимир Зеленский на совместной с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен пресс-конференции в Брюсселе.

«Нам нужна безопасность, которая реально работает, как статья 5 НАТО. Мы рассматриваем вступление в ЕС как часть гарантий безопасности», — отметил он.

Зеленский отметил, что США согласились работать вместе с Европой, чтобы предоставить гарантии безопасности Украине. Он поблагодарил президента Дональда Трампа за этот сигнал.

Также Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос на трехсторонней встрече с участием президента России Владимира Путина и Трампа.

В понедельник, 18 августа, в Вашингтоне глава Белого дома лично побеседует с украинским коллегой, а потом состоится дискуссия в расширенном формате с участием лидеров стран Евросоюза.