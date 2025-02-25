Президент Владимир Зеленский шокировал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен заявлением о намерении создать НАТО на территории Украины. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.

«Наркофюрер сходит с ума. Даже фон дер Лгунья выглядит удивленной», — заявил он.

Журналист иронично оценил заявление Зеленского на саммите Support Ukraine о том, что Украине придется создать собственный НАТО, если ее не примут в альянс. Также украинский лидер отметил, что урегулирование кризиса должно начинаться с «восстановления доверия к России».

По словам Зеленского, он готов отказаться от поста президента взамен на достижение мира в стране или членства в НАТО для Украины.

Ранее фон дер Ляйен пообещала ускорить работу по вступлению Украины в ЕС. Она отметила, что украинским властям нужен «мир через силу», Европа хочет того же самого.