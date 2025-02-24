Зеленский признался в неспособности построить «НАТО на Украине»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у страны не получится самостоятельно «построить НАТО». Об этом он сказал в ходе саммита Support Ukraine, трансляцию мероприятия вел CNBC-TV18 .

Политик отметил, что если альянс не примет Украину, то у нее останется только один выбор — строить НАТО самостоятельно.

«То есть обеспечивать такое финансирование, такие контингенты, такое оборонное производство, которое будет означать гарантированный мир. Сможем ли мы сделать это сами? Нет», — сказал Зеленский.

Также украинский лидер подчеркнул, что в этом году может наступить надежный мир, но урегулирование кризиса должно начинаться с «восстановления доверия к России». Президент призвал освободить пленных в формате «всех на всех».

Ранее Зеленский заявил, что готов отказаться от поста президента. Однако взамен он хочет достижения мира в стране или членства в НАТО для Украины.