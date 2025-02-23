Зеленский заявил, что готов оставить пост ради мира на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов покинуть свой пост, если это необходимо для достижения мира на Украине или «в обмен на НАТО». Об этом сообщило РИА «Новости».
«Если мир для Украины, вам очень надо, чтобы я оставил свой пост, я готов. Могу поменять это на НАТО, если есть такие условия сразу», — сказал он.
В последние дни президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Владимира Зеленского. Он назвал его диктатором и обвинил в нежелании проводить выборы. По мнению Трампа, Зеленский стремится продолжать военные действия, чтобы сохранить свои привилегии.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая прошлого года. Выборы президента Украины в 2024 году были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. По мнению самого Зеленского, проведение голосования в данный момент несвоевременно.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что актера Зеленского уволили с роли президента Украины. Также бизнесмен отметил, что украинское правительство зашло уже слишком далеко.