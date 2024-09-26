Зеленский сбежал от российского журналиста в Нью-Йорке

Зеленский не стал отвечать на вопрос российского журналиста о переговорах с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский поспешил покинуть место, где его остановил российский журналист, задав вопрос о переговорах с РФ. Этот момент корреспондент ВГТРК Валентин Богданов показал в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как Богданов спрашивал у украинского лидера о возможности переговоров с Россией. В ответ политик молча поспешил уйти, не реагируя на вопрос.

В своем выступлении на Генассамблеи Зеленский заявил, что главную роль в работе ООН играют страны с правом вето на любое решение. Такое положение сделало организацию бессильной в разрешении конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что кандидат на пост президента США Дональд Трамп отказался встречаться с Зеленским во время его визиту в страну. Он дал главе Украины характеристику «лучшего торгаша в истории».