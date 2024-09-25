Зеленский упрекнул ООН в бессилии в разрешении конфликта

Зеленский заявил о бессилии ООН и раскритиковал предложения о мире других стран

Главную роль в работе ООН играют страны — постоянные члены Совета безопасности, обладающие правом вето на любое решение. Такое положение сделало организацию бессильной в разрешении продолжающегося на Украине конфликта. С таким заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи выступил лидер страны Владимир Зеленский. Трансляция его выступления прошла на официальном сайте мероприятия .

Он подчеркнул, что только предложенная им «формула мира» может поставить точку в конфликте и полностью учитывает интересы Украины.

«В ООН невозможно правдиво и честно решать вопросы войны и мира, потому что очень многое зависит от Совета Безопасности и права вето», — заявил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что пока его «формулу мира» поддержали не все ведущие страны мира. Некоторые государства выступили с собственными предложениями, но они, по мнению Зеленского, не приведут к окончательному урегулированию, а только обеспечат перерыв в боевых действиях.

В результате конфликт продолжится в новых фазах, а не прекратится окончательно, на что рассчитываю многие.

На проходящей сейчас в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН одним из вынесенных вопросов станет реформа Совета безопасности организации и расширения постоянного состава до 10 участников с включением государств из Африки, Азии и Латинской Америки.

Кроме того, страны-члены ООН выступили за отмену права вето, потому что стороны часто не могут прийти к консенсусному мнению по многим вопросам.