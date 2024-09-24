Лучший торгаш в истории. Трамп нелестно отозвался о Зеленском

Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории после его визитов в США

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в лучшего торгаша в истории, поскольку уезжает с миллиардами долларов после каждого визита в США. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, его слова привела пресс-служба политика.

«Зеленский стал лучшим торгашом в истории, я полагаю. Каждый раз он уезжает из США с десятками миллиардов долларов. Но я все сделаю по-другому. Если одержу победу на выборах, то позвоню Владимиру Путину и Зеленскому, скажу, что нужно договариваться», — сказал он.

В ходе дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис Трамп уже обещал в случае победы на выборах организовать переговоры президентов России и Украины. Он отмечал, что хочет спасения человеческих жизней и окончания украинского конфликта.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал виновных в срыве мирных переговоров по Украине в 2022 году.