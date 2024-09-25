Трамп отказался встречаться с Зеленским

AP: Трамп не планировал встречаться с Зеленским во время его визита в США

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп не собирался встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время его визиту в страну. Об этом сообщило агентство Associated Press .

Оставшийся инкогнито представитель предвыборного штаба Трампа отметил, что, несмотря на заявления украинских официальных лиц, встречу политиков даже не планировали изначально.

Агентство Reuters со ссылкой на окружение Трампа сообщило, что обе стороны обозначали желание встретиться, однако конкретную дату так и не назначили. При этом Зеленский намерен встретиться в Вашингтоне с вице-президентом Камалой Харрис и действующим американским лидером Джо Байденом.

Ранее Трамп дал Зеленскому характеристику «лучшего торгаша в истории». Он заявлял, что после каждой поездки в США тот увозит из страны десятки миллиардов долларов.