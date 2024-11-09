Зеленский просил Маска о заступничестве на переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский с февраля 2022 года общался с бизнесменом Илоном Маском не менее трех раз. Он обсудил с ним не только техническую поддержку, но и помощь в переговорах с Россией, сообщила газета The New York Times .

Последний разговор с главой SpaceX не входил в планы Зеленского. Президент позвонил республиканцу Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой на выборах, а тот подключил к разговору Маска.

Бывший пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель сообщила, что в марте 2022 года помогла организовать два телефонных разговора между Зеленским и Маском. По ее словам, украинский лидер был заинтересован в содействии бизнесмена в начале переговоров с Россией. Он попросил собеседника помочь открыть гуманитарный коридор в Мариуполе.

Маск предоставил Украине доступ к спутниковой связи Starlink. После победы Трампа он объявил о скором прекращении конфликта.