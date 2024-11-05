NZZ: Маск отключил Starlink и предотвратил атаку ВСУ на Крым в 2022 году

Основатель космического стартапа SpaceX Илон Маск два года назад не позволил Вооруженным силам Украины воспользоваться связью Starlink для атаки на Крым. Об этом сообщила газета Neue Zürcher Zeitung .

В начале вооруженного конфликта Маск поддержал Украину и отправил ее армии тысячи терминалов для обеспечения военной связи. Однако бизнесмен отказался подключать сеть в Крыму, Луганской и Донецкой народных республиках.

По информации издания, осенью 2022 года Маск лично запретил активировать интернет для Вооруженных сил Украины над Крымом и тем самым предотвратил, по крайней мере, одну украинскую операцию. Позднее он заявил, что сделал это из-за риска ядерной войны.

Спустя два года основатель SpaceX выступил против выделения нового пакета американской помощи Украине. Он заявил, что Россия победит, и выдвинул собственный мирный план.

На выборах президента США Маск выступил на стороне республиканца Дональда Трампа. Он предупредил, что если победит демократ Камала Харрис, это голосование может стать последним.