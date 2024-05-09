Зеленский продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине | 360°

Мир 09 мая 2024, 17:42 Зеленский продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине Nina Liashonok / Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о всеобщей мобилизации и военном положении в стране. Документ опубликовали на сайте Верховной рады.

Днем ранее, 8 мая, украинский парламент поддержал продление сроков военного положения и всеобщей мобилизации в стране еще на 90 дней.

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Судя по карточкам законопроектов, Зеленский подписал документы 9 мая.

С 24 февраля 2022 года на Украине действует режим военного положения. На следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Впоследствии срок действия закона неоднократно продлевали, в последний раз — в феврале.

Весной 2024 года на Украине ужесточили условия мобилизации. Спикер Минобороны страны Дмитрий Лазуткин отмечал, что брони лишатся даже некоторые категории чиновников.

Жители Одесской области рассказывали, что мобилизация в регионе проходит с излишней жестокостью, многих молодых людей хватают прямо на остановках общественного транспорта.