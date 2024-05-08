Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине | 360°

Мир 08 мая 2024, 14:27 Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине Гончаренко: на Украине продлили военное положение и мобилизацию на 90 дней РИА «Новости»

Читать 360 в

Верховная рада поддержала продление военного положения и мобилизации на 90 дней. Об этом сообщил украинский депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации.

Реклама

«Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней», — рассказал он.

Почти 340 парламентариев выступили за продление военного положения. За продолжение мобилизации высказались 336 депутатов. Впервые военное положение на Украине ввели 24 февраля 2022 года. После этого режим неоднократно продлевали.

Ранее власти республики отказались от идет разрешить бойцам Вооруженных сил Украины демобилизоваться через 36 месяцев службы. Такое решение приняли из-за страха лишиться опытных военнослужащих.