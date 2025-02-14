Украина не получала гарантий на вступление в НАТО после конфликта

Рютте: вступление Украины в НАТО не включали ни в один проект договора о мире

Страны НАТО никогда не давали гарантий Украине, что включат в проект соглашений о прекращении огня вступление страны в альянс. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он пояснил, что главным условием договора должно стать достижение долговременного мира.

«Мы должны обеспечить Украине лучшую позицию на переговорах, но вопрос о членстве в НАТО в него не войдет. Важно гарантировать устойчивый и продолжительный мир», — привел видео с заявлением Рютте телеканал France 24.

По словам генерального секретаря альянса, заявление стран-участниц на прошлогоднем саммите в Вашингтоне он «необратимости» членства Украины не считается согласованной позицией.

В минувший четверг, 13 февраля, глава Пентагона Питер Хегсет объявил, что США не видят возможности для вступления Украины в НАТО. Он подчеркнул, что такое решение не приведет к дипломатическому урегулированию конфликта.

Также глава оборонного ведомства США добавил, что считает нереалистичным план украинских властей по возвращению к границам 2014 года.