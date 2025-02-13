Трамп поддержал идею не брать Украину в НАТО

Президент США Дональд Трамп согласился с идеей отказать Украине в членстве в НАТО. Об этом сообщило CBS News .

«Меня это устраивает», — сказал он.

По мнению американского лидера, для Украины перспектива вступления в Североатлантический альянс является маловероятной. Также Трамп заявил, что российские власти еще до президентства Владимира Путина говорили, что не допустят вступления Украины в НАТО.

Глава Белого дома заявил, что планирует провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии. Российский президент провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого они обсудили конфликт на Украине.

После этого Трамп позвонил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Основное внимание они уделили встрече, которая состоится в Мюнхене 14 февраля.