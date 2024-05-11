Зеленский назвал «действительно полезный» пакет помощи для Украины | 360°

Мир 11 мая 2024, 12:49 Зеленский назвал «действительно полезный» пакет помощи для Украины Зеленский: Украине нужно оружие, а не объявления о его поставках Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал действия Запада в контексте оказания поддержки республике. Сейчас, по его словам, все ограничивается объявлением о новых пакетах помощи. А этого недостаточно, указал он в соцсети X.

«Действительно полезный пакет помощи Украине — это напрямую поставленное стране оружие, а не только объявление об этих планах», — подчеркнул политик.

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Накануне, 10 мая, США объявили о новом пакете вооружений для Украины на 400 миллионов долларов.

По информации издания Politico, в поставки войдут в том числе ракеты для зенитных систем Patriot, Stinger, боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры MRAP, а также ПТРК Javelin.

Также в Соединенных Штатах заявляли о начале наступления ВС России на Харьков. Координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в связи с этим сообщал, что власти поддерживают контакты с Украиной для оказания ей необходимой поддержки.

В ближайшие недели Россия значительно продвинется на поле боя, предупредил Кирби.