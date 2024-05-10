США выделят новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов | 360°

Важное 10 мая 2024, 19:11 США выделят новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов Байден поручил направить Украине новую военную помощь на $400 млн РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден распорядился направить Украине новую военную помощь в размере 400 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

В документе указали, что Байден «предоставил госсекретарю США полномочия <…> выделить оборонной продукции и услуг Министерства обороны с целью помощи Украине на общую сумму до 400 миллионов долларов».

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По данным Politico, в поставки включат ракеты для зенитных систем Patriot, Stinger, боевые машины пехоты (БМП) Bradley и бронетранспортеры MRAP, а также ПТРК Javelin.

Несколько дней назад представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил о подготовке нового пакета помощи для ВСУ. Он указал, что США вернутся к тому уровню поддержки, который был до перерыва в финансировании из-за разногласий в конгрессе.