Стало известно, что войдет в новый пакет помощи США Украине | 360°

Мир 10 мая 2024, 19:07 Стало известно, что войдет в новый пакет помощи США Украине Politico: ракеты для ЗРК Patriot и БМП Bradley войдут в пакет помощи США для ВСУ Global Look Press

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Американские власти в пятницу, 10 мая, объявят о новом пакете помощи Украине на 400 миллионов долларов. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на документ.

По данным журналистов, в поставки включат ракеты для зенитных систем Patriot, Stinger и боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Также в них войдут бронетранспортеры MRAP, ПТРК Javelin.

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В среду, 8 мая, о подготовке нового пакета помощи для ВСУ рассказал представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Чиновник не уточнял, что в него войдет, но указал о возвращении к тому уровню поддержки, который был до перерыва в финансировании из-за разногласий в конгрессе.

В апреле президент Джо Байден подписал закон о выделении Украине почти 61 миллиарда долларов. Позднее в Минобороны США объявили, что направили Украине пакет на миллиард долларов. В него вошли боеприпасы для РСЗО HIMARS, а также автомобили Humvee и другая техника. Несмотря на поддержку со стороны американцев, командиры ВСУ перестали верить в победу.