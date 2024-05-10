В США заявили о наступлении России на Харьков | 360°

Спецоперация 10 мая 2024, 23:51 В США заявили о наступлении России на Харьков Кирби: российская армия начала наступление на Харьков РИА «Новости»

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В Соединенных Штатах считают, что ВС России начали наступление на Харьков. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

«Мы ожидали, что Россия начнет наступление на Харьков, которое, как видно, уже началось», — сказал он.

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Американский чиновник заявил, что США поддерживают контакты с Украиной для оказания ей необходимой поддержки.

По словам Кирби, в ближайшие недели Россия значительно продвинется на поле боя.

Ранее информацию о наступлении российской армии на севере Харьковской области подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинская разведка смогла узнать о планах России и готовилась к ним. Также Зеленский в очередной раз попытался убедить Запад в том, что у Украины есть все шансы на победу в конфликте.