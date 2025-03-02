США выступили за отставку Зеленского

Уолц ответил на вопрос об отставке Зеленского: нам нужен лидер, готовый на мир

Конец боевых действий на Украине может положить лидер, готовый к мирным переговорам. С таким заявлением в эфире телеканала CNN выступил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

Так он ответил на вопрос, хочет ли американский президент Дональд Трамп, чтобы глава Украины Владимир Зеленский ушел в отставку.

«Нам нужен лидер, который сможет иметь дело с нами и в конечном итоге положить конец этой войне», — ответил Уолц.

Советник президента добавил, что если личные или политические мотивы Зеленского разойдутся с прекращением боевых действий, то тогда возникнет реальная проблема.

«Для нас неочевидно, что Зеленский готов к переговорам и действует для завершения войны», — подчеркнул Уолц.

В конце прошлой недели Владимир Зеленский объявил, что готов оставить пост президента при условии, что страну примут в НАТО. Он пояснил, что это сразу прекратит все боевые действия.

Уже после этого украинский лидер успел вступить в перепалку с Трампом на переговорах в Вашингтоне, чем навлек на себя гнев даже поддерживавшего ранее киевский режим сенатора Линдси Грэма. Политик заявил, что Зеленскому стоит принести извинения перед президентом США и поблагодарить за помощь, которую его страна получала столько времени.