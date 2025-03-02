США оценили перспективы членства Украины в НАТО

На сегодняшний день очевидно, что Соединенные Штаты не видят Украину членом НАТО. Об этом советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявил в интервью телеканалу CNN.

«Одна вещь является очевидной — мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО», — отметил он.

По словам представителя Белого дома, сейчас американские власти не могут добиться от Украины понимания, на какие уступки она готова ради мирного урегулирования. Однако, заметил Уолтц, предстоящие территориальные уступки очевидны.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал против вступления Украины в Североатлантический альянс. Вместо этого он хочет, чтобы после прекращения боевых действий страна была хорошо защищена.

Также Трамп напомнил о заявлении российских властей еще до президентства Владимира Путина, которые говорили, что не допустят вступления Украины в НАТО.