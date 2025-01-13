Зеленский лаконично ответил Фицо на приглашение к переговорам по газу

Зеленский согласился на переговоры по газу и пригласил Фицо в Киев

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригласил президента Украины на переговоры по газу. Владимир Зеленский согласился встретиться в Киеве. Он сообщил об этом в соцсети X .

«Хорошо. Приезжай в Киев в пятницу», — ответил Зеленский.

Фицо опубликовал в Facebook* открытое письмо и предложил Украине провести встречу в Словакии недалеко от границы. По его мнению, эти переговоры создадут почву для открытого разговора о транзите газа в Европу и поиска технических решений проблемы.

Транзит остановился 1 января после того, как Украина отказалась продлевать договор с Россией. Фицо назвал это решение киевского режима политическим капризом и пригрозил отказом в гуманитарной помощи. Зеленский обвинил премьера в недальновидности.

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