Решение Зеленского остановить транзит газа назвали политическим капризом

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическим капризом решение президента Владимира Зеленского остановить транзит газа через территорию Украины. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, сообщило РИА «Новости» .

«Это политический каприз президента Зеленского, который, кроме этого, отпускает замечания такого вида, что остановка потока газа через Украину должна вызвать землетрясение на словацкой политической сцене», — отметил Фицо.

Также каприз украинского лидера якобы должен привести к досрочным парламентским выборам и падению правительства. Словакия получила от ЕК данные о том, что не существует правовых норм в европейском законодательстве, которые бы мешали украинским властям продолжить транзит газа, добавил глава кабмина.

Словаки может прекратить гуманитарную помощь Украине в ответ на отказ от транзита газа, предупредил Фицо.