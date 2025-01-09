Решение Зеленского остановить транзит газа назвали политическим капризом
Фицо назвал капризом решение Зеленского остановить транзит газа через Украину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал политическим капризом решение президента Владимира Зеленского остановить транзит газа через территорию Украины. Об этом политик заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике, сообщило РИА «Новости».
«Это политический каприз президента Зеленского, который, кроме этого, отпускает замечания такого вида, что остановка потока газа через Украину должна вызвать землетрясение на словацкой политической сцене», — отметил Фицо.
Также каприз украинского лидера якобы должен привести к досрочным парламентским выборам и падению правительства. Словакия получила от ЕК данные о том, что не существует правовых норм в европейском законодательстве, которые бы мешали украинским властям продолжить транзит газа, добавил глава кабмина.
Словаки может прекратить гуманитарную помощь Украине в ответ на отказ от транзита газа, предупредил Фицо.