Фицо предупредил Украину о серьезных последствиях из-за остановки транзита газа

Словакия может приостановить гуманитарную помощь на Украину в ответ на отказ поставлять газ через украинскую территорию. Об этом заявил премьер-министр республики Роберт Фицо, его процитировал сайт Tvnoviny.sk .

«Мы можем остановить всю гуманитарную помощь, в том числе и ту, что недавно была одобрена правительством», — отметил он.

На пресс-конференции по итогам переговоров с комиссаром Европейской комиссии по энергетике Фицо добавил, что Словакия также имеет возможность перестать направлять Украине электричество при аварийных ситуациях. По его словам, еще одной мерой может стать сокращение поддержки находящихся в Словакии украинских беженцев.

Ранее премьер Словакии пообещал сделать все возможное, чтобы пробудить ЕК «от сладкого сна». На переговорах в Брюсселе с комиссаром по энергетике он обсудил тему отказа Украины от транзита российского газа. Фицо напомнил, что в регионе возникли проблемы из-за решения украинских властей не продлевать контракт с РФ.