Зеленский раскритиковал Фицо за недальновидную политику

Глава Украины Владимир Зеленский в грубой форме раскритиковал премьер-министра Словакии Роберта Фицо за хорошие отношения с Россией. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам Зеленского, он предложил помощь Словакии для преодоления периода адаптации к новым условиям в мире в связи с прекращением транзита газа через украинскую территорию, но «сам Фицо напыщенно отказался». Несмотря на это, как считает украинский лидер, «диверсификация источников поставок энергоресурсов в Европу» наряду с другими мерами смогут решить проблемы, «которые возникают из-за недальновидности отдельных европейских деятелей».

Зеленский также не преминул уколоть словацкого премьера за то, что тот отдыхал во Вьетнме.

«Фицо все же уже вернулся с отдыха в роскошном отеле во Вьетнаме <…>. Видимо, для него лично это непросто — вместо того, чтобы шиковать, теперь пытаться исправить свои же собственные ошибки», — написал глава Украины.

Ранее на заседании комитета по европейским делам Фицо назвал Зеленского шантажистом и попрошайкой. По его словам, из-за единоличных решений Украины он не намерен уподобляться украинскому лидеру в таком амплуа.