Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России | 360°

Мир 09 мая 2024, 17:54 Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России

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Информация о розыске президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко исчезла из базы данных МВД. При поиске на сайте появляется сообщение о том, что результаты, удовлетворяющие запросу, отсутствуют.

О том, что Зеленского и Порошенко объявили в розыск по уголовной статье, стало известно 4 мая. О какой именно статье шла речь, непонятно.

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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов тогда назвал объявление в розыск Зеленского сигналом о том, что с ним не намерены вести переговоры, потому что для России он «чистой воды преступник».

В Кремле поясняли, что Зеленского и Порошенко разыскивают в рамках расследований преступлений киевского режима, отметил РБК.

Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год. После эту должность занял Зеленский. Очередные выборы главы государства на Украине должны были пройти 31 марта, однако их отменили, сославшись на военное положение.