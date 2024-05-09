Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России | 360°

09 мая 2024, 17:54
Зеленский и Порошенко пропали из базы розыска МВД России
Информация о розыске президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко исчезла из базы данных МВД. При поиске на сайте появляется сообщение о том, что результаты, удовлетворяющие запросу, отсутствуют.
О том, что Зеленского и Порошенко объявили в розыск по уголовной статье, стало известно 4 мая. О какой именно статье шла речь, непонятно.
Реклама
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов тогда назвал объявление в розыск Зеленского сигналом о том, что с ним не намерены вести переговоры, потому что для России он «чистой воды преступник».
В Кремле поясняли, что Зеленского и Порошенко разыскивают в рамках расследований преступлений киевского режима, отметил РБК.
Порошенко занимал пост президента Украины с 2014 по 2019 год. После эту должность занял Зеленский. Очередные выборы главы государства на Украине должны были пройти 31 марта, однако их отменили, сославшись на военное положение.
Владимир Зеленский
Петр Порошенко
МВД РФ
Украина
Реклама
Реклама