Запад задумался о легитимности власти Зеленского | 360°

Мир 02 мая 2024, 08:10 Запад задумался о легитимности власти Зеленского Экс-депутат Рады Мосийчук: Запад поднимет вопрос легитимности власти Зеленского Официальный сайт президента Украины

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На Западе уже скоро поднимут вопрос о легитимности власти президента Украины Владимира Зеленского. Такой прогноз сделал экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в интервью YouТube-каналу украинского журналиста Apasov.

Бывший парламентарий рассказал, что общался с чиновниками из Австрии и Германии и они выражали обеспокоенность вопросом официального статуса украинского лидера. Тему вот-вот начнут муссировать в западной прессе и на дипломатическом уровне, считает Мосийчук.

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«У Зеленского закончилась легитимность. Этот вопрос сейчас будет очень актуален. <…> В ближайшее время на Западе будет поднят вопрос легитимности Зеленского», — уверен он.

Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта, однако Владимир Зеленский отменил их, сославшись на военное положение. Житель Чернигова даже подал иск в суд против Верховной рады, посчитав права избирателей нарушенными и призвав назначить новую дату голосования.