Зеленский договорился со Стармером о ссуде на оружие под российские активы

Украина получит кредит на производство оружия, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Президент Владимир Зеленский сообщил о заключении кредитного договора с Великобританией в своем Telegram-канале .

«Ссуда ​​на усиление нашей обороноспособности, которая будет погашена с доходов, полученных от замороженных российских активов. Деньги пойдут на производство оружия на Украине», — объявил он.

Подписание документов состоялось в Лондоне на переговорах Зеленского с британским премьер-министром Киром Стармером. Президент назвал Великобританию стратегическим партнером Украины и поблагодарил за поддержку.

Зеленский приехал в Лондон сразу после визита в Вашингтон. Его переговоры с президентом США Дональдом Трампом окончились раньше времени из-за скандала — политики не сошлись во мнениях и не заключили сделку по редкоземельным металлам.