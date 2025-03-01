Зеленского призвали помириться с Трампом

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно восстановить отношения с американским коллегой Дональдом Трампом. С таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, его процитировало Reuters.

«Я сказал Зеленскому, что ему нужно найти способ восстановить отношения с Дональдом Трампом и его администрацией», — сказал Рютте.

Генсек НАТО назвал перепалку украинского лидера с главой Белого дома достойной сожаления.

Американский госсекретарь Марко Рубио, комментируя финал встречи Зеленского с Трампом, заявил, что президенту Украины нужно извиниться за спор с первыми лицами США в Белом доме.

Трамп, в свою очередь, отметил, что Зеленский не готов к миру и проявил неуважение к Соединенным Штатам. Американский лидер добавил, что новый диалог станет возможен, когда президент Украины будет готов принять прекращение боевых действий.